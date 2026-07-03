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Посольство России подтвердило, что танкер Tagor покинул воды Франции - РИА Новости, 03.07.2026
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11:46 03.07.2026
Посольство России подтвердило, что танкер Tagor покинул воды Франции

Посольство РФ подтвердило, что шедший из РФ танкер Tagor покинул воды Франции

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный французскими ВМС танкер Tagor, шедший из РФ, покинул территориальные воды Франции.
  • Компания-владелец танкера Tagor была оштрафована на 1 миллион евро.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции подтвердило РИА Новости, что шедший из РФ танкер Tagor, задержанный ВМС Франции в конце мая, покинул территориальные воды республики.
В четверг радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста утверждала, что компания-владелец Tagor была оштрафована на 1 миллион евро, судно покинет французские воды после уплаты штрафа.
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
СМИ: шедший из России танкер Tagor покинет воды Франции после уплаты штрафа
2 июля, 14:22
"Посольство находилось в постоянном контакте с капитаном танкера Tagor и его адвокатом. Вчера, 2 июля капитан проинформировал посольство о том, что танкер покинул территориальные воды Франции", - заявили агентству в посольстве.
Французские ВМС задержали танкер в Атлантическом океане в конце мая. Его капитан - гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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