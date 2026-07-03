Посольство России подтвердило, что танкер Tagor покинул воды Франции

ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции подтвердило РИА Новости, что шедший из РФ танкер Tagor, задержанный ВМС Франции в конце мая, покинул территориальные воды республики.

"Посольство находилось в постоянном контакте с капитаном танкера Tagor и его адвокатом. Вчера, 2 июля капитан проинформировал посольство о том, что танкер покинул территориальные воды Франции", - заявили агентству в посольстве.