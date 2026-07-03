Экс-судья Федотов раскритиковал судейство на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Федотов считает, что методические материалы по работе арбитров на чемпионате мира по футболу нужно проанализировать, но не стоит применять их в полном объеме в чемпионате России.
- На чемпионате мира арбитры придерживаются линии не показывать желтые карточки, если ошибка не очевидна.
- В чемпионате России не будут показывать прямые красные карточки за то, что игроки закрывают рот.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что нужно проанализировать методические материалы по работе арбитров на чемпионате мира по футболу, но применять их в полном объеме в чемпионате России не стоит, так как они будут содержать неприемлемые трактовки.
"Неоднозначное мнение у меня по судейству на чемпионате мира. Все, что там происходит, должно там и остаться. Какие-то обучающие материалы с этого чемпионата мира будут на зимнем сборе арбитров. Я уверен, что наш департамент сделает правильные выводы после увиденного. Работа арбитров, решения, которые они принимают, – у нас так делать нельзя. Чемпионат мира в плане судейства для меня – посмотрели и забыли", - сказал Федотов.
"Если говорить про судейство в плей-офф, то просматривается четкая линия - не показывать желтые карточки. По движению и выбору позиции у арбитров нет проблем. Может быть, это боязнь ошибиться. Надо знать, что говорит (глава судейского комитета ФИФА) Пьерлуиджи Коллина при разборе эпизодов. Я понимаю это так, что есть установка показывать только очевидные карточки. Наш департамент судейства уже сделал один вывод – в чемпионате России не будут показывать прямые красные карточки за то, что игроки закрывают рот", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.