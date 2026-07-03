Экс-судья Федотов раскритиковал судейство на ЧМ-2026

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что нужно проанализировать методические материалы по работе арбитров на чемпионате мира по футболу, но применять их в полном объеме в чемпионате России не стоит, так как они будут содержать неприемлемые трактовки.

"Неоднозначное мнение у меня по судейству на чемпионате мира. Все, что там происходит, должно там и остаться. Какие-то обучающие материалы с этого чемпионата мира будут на зимнем сборе арбитров. Я уверен, что наш департамент сделает правильные выводы после увиденного. Работа арбитров, решения, которые они принимают, – у нас так делать нельзя. Чемпионат мира в плане судейства для меня – посмотрели и забыли", - сказал Федотов.