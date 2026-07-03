В стационарах краткосрочного пребывания Подмосковья проводят 15% операций

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В стационарах кратковременного пребывания проводят 15% всех операций в Подмосковье, число таких медучреждений растет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Стационары кратковременного пребывания мы запустили чуть больше года назад — начинали с 16 больниц, сегодня в проекте почти 60. Смысл простой: если долгая госпитализация не нужна по медицинским показаниям, мы не держим человека в больнице дольше необходимого. Преимущество такого вида медицинской помощи в том, что пациент получает качественное и эффективное лечение и при этом не выпадает из привычной жизни", — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

Она пояснила, что на данный момент там проводится уже 15% всех операций в Подмосковье — на 6% больше, чем в прошлом году.

Стационары кратковременного пребывания работают в Красногорской, Жуковской, Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской и других больницах, а также в детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.