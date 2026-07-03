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В стационарах краткосрочного пребывания Подмосковья проводят 15% операций - РИА Новости, 03.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:17 03.07.2026
В стационарах краткосрочного пребывания Подмосковья проводят 15% операций

Около 15% операций проводят в стационарах краткосрочного пребывания Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПациент в операционном блоке в больнице
Пациент в операционном блоке в больнице - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пациент в операционном блоке в больнице . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В стационарах кратковременного пребывания проводят 15% всех операций в Подмосковье, число таких медучреждений растет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Стационары кратковременного пребывания мы запустили чуть больше года назад — начинали с 16 больниц, сегодня в проекте почти 60. Смысл простой: если долгая госпитализация не нужна по медицинским показаниям, мы не держим человека в больнице дольше необходимого. Преимущество такого вида медицинской помощи в том, что пациент получает качественное и эффективное лечение и при этом не выпадает из привычной жизни", — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она пояснила, что на данный момент там проводится уже 15% всех операций в Подмосковье — на 6% больше, чем в прошлом году.
Стационары кратковременного пребывания работают в Красногорской, Жуковской, Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской и других больницах, а также в детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.
Получить направление можно у лечащего врача при наличии медицинских показаний. Терапия проводится бесплатно, по полису ОМС.
 
Новости ПодмосковьяЛюдмила БолатаеваМосковская область (Подмосковье)Жуковский
 
 
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