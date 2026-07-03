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В Стамбуле прекратили работу мошеннического кол-центра - РИА Новости, 03.07.2026
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12:08 03.07.2026
В Стамбуле прекратили работу мошеннического кол-центра

В Стамбуле задержали 80 иностранцев в мошенническом кол-центре

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкие силовики прекратили работу международного колл-центра мошенников в Стамбуле.
  • Задержаны 80 иностранцев, которые выдавали себя за полицейских, прокуроров и сотрудников банков и обманывали граждан Европы.
СТАМБУЛ, 3 июл – РИА Новости. Турецкие силовики прекратили работу колл-центра мошенников в Стамбуле, обманывавших в основном граждан ЕС, задержаны 80 иностранцев, говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого министерства юстиции.
«
"Прекращена работа международного колл-центра мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за полицейских, прокуроров, сотрудников банков и успели обмануть многих граждан Европы, в первую очередь Чехии, и получить значительные нелегальные доходы", - заявило министерство.
Информация о колл-центре была получена турецкими силовиками от чешских коллег. В результате проведенной в районе Маслак на севере Стамбула операции задержаны 80 иностранцев-сотрудников колл-центра.
Гражданство иностранцев не раскрывается.
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