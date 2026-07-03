В Стамбуле прекратили работу мошеннического кол-центра

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"Прекращена работа международного колл-центра мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за полицейских, прокуроров, сотрудников банков и успели обмануть многих граждан Европы, в первую очередь Чехии, и получить значительные нелегальные доходы", - заявило министерство.