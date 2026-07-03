В Стамбуле прекратили работу мошеннического кол-центра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкие силовики прекратили работу международного колл-центра мошенников в Стамбуле.
- Задержаны 80 иностранцев, которые выдавали себя за полицейских, прокуроров и сотрудников банков и обманывали граждан Европы.
СТАМБУЛ, 3 июл – РИА Новости. Турецкие силовики прекратили работу колл-центра мошенников в Стамбуле, обманывавших в основном граждан ЕС, задержаны 80 иностранцев, говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого министерства юстиции.
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"Прекращена работа международного колл-центра мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за полицейских, прокуроров, сотрудников банков и успели обмануть многих граждан Европы, в первую очередь Чехии, и получить значительные нелегальные доходы", - заявило министерство.
Информация о колл-центре была получена турецкими силовиками от чешских коллег. В результате проведенной в районе Маслак на севере Стамбула операции задержаны 80 иностранцев-сотрудников колл-центра.
Гражданство иностранцев не раскрывается.