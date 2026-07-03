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Гауфф вышла в четвертый круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
22:01 03.07.2026
Гауфф вышла в четвертый круг Уимблдона

Кори Гауфф прошла в четвертьфинал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Кори Гауфф
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кори Гауфф обыграла Клер Лю в третьем круге Уимблдонского турнира со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.
  • В четвертом круге Гауфф сыграет с Белиндой Бенчич.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Клер Лю в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу посеянной под седьмым номером Гауфф. Лю является 146-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 26 минут.
В четвертом круге Гауфф сыграет с посеянной под 11-м номером швейцаркой Белиндой Бенчич.
Результаты других матчей дня:
Никола Бартунькова (Чехия) - Барбора Крейчикова (Чехия) - 3:6, 5:7;
Каролина Мухова (Чехия, 10-й номер посева) - Мананчая Савангкаев (Таиланд) - 6:2, 7:6 (7:1).
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