Гауфф вышла в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кори Гауфф обыграла Клер Лю в третьем круге Уимблдонского турнира со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.
- В четвертом круге Гауфф сыграет с Белиндой Бенчич.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Клер Лю в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу посеянной под седьмым номером Гауфф. Лю является 146-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 26 минут.
В четвертом круге Гауфф сыграет с посеянной под 11-м номером швейцаркой Белиндой Бенчич.
Результаты других матчей дня:
Никола Бартунькова (Чехия) - Барбора Крейчикова (Чехия) - 3:6, 5:7;
Каролина Мухова (Чехия, 10-й номер посева) - Мананчая Савангкаев (Таиланд) - 6:2, 7:6 (7:1).
Пегула вышла во второй раунд Уимблдона
29 июня, 14:45