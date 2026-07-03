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Медведев вылетел в третьем круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
19:14 03.07.2026 (обновлено: 19:17 03.07.2026)
Медведев вылетел в третьем круге Уимблдона

Медведев проиграл 74-й ракетке мира Штруффу в третьем круге Уимблдона

© Фото : Соцсети МедведеваДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Соцсети Медведева
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев уступил Штруффу в третьем круге Уимблдона.
  • Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу немца, матч длился 2 часа 49 минут.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу немца, который занимает 74-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Девятая ракетка мира Медведев был посеян на турнире под восьмым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 16:20
Завершен
Ян-Леннард Штруфф
3 : 07:67:67:5
Даниил Медведев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Штруфф одержал вторую победу над россиянином при восьми поражениях.
Немец в 36 лет показал свой лучший результат на Уимблдоне, впервые дойдя до четвертого раунда соревнований. Медведев на лондонском турнире выходил в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Лучшим результатом 30-летнего россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021.
В четвертом круге Штруфф встретится с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томми Полом (21-й номер посева).
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