Медведев вылетел в третьем круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев уступил Штруффу в третьем круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу немца, матч длился 2 часа 49 минут.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу немца, который занимает 74-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Девятая ракетка мира Медведев был посеян на турнире под восьмым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут.

Штруфф одержал вторую победу над россиянином при восьми поражениях.

Немец в 36 лет показал свой лучший результат на Уимблдоне, впервые дойдя до четвертого раунда соревнований. Медведев на лондонском турнире выходил в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Лучшим результатом 30-летнего россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021.