Ряд активностей подготовили для праздника в рамках Ночи московского спорта

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ряд различных активностей подготовили в рамках праздника Ночь московского спорта, который пройдет 4 июля, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.

Активности доступны на центральных локациях города для жителей и гостей столицы всех возрастов. Так, будут работать полоса препятствий, сайклинг, джампинг, стритбаскет, танцевальная терапия, настольный теннис, силовой спорт и многое другое.

Начало работы площадок – 19:00, закрытия – 22:00. Необходимо учесть, что на некоторые активности потребуется предварительная регистрация.

Текущий праздник не обошелся без новинок. Так, в рамках мероприятия впервые представлены направления: система тренировок с подвесными петлями (TRX) и тренировки в гамаках. Занятия будут проходить в Климентовском переулке под диджей-сеты и под руководством профессиональных инструкторов.

В Ильинском сквере состоятся фан-встречи с популярными артистами и спортсменами, где можно будет задать вопросы Алексею Ягудину и Артему Дзюбе. Здесь также пройдет игра в "Живые шахматы", в которой смогут принять участие все желающие.

Наибольшее разнообразие мероприятий объединит в себе Арбат. Гости могут принять участие в танцевальной терапии. Также для них состоятся различные выступления и занятия по брейк-дансу. Участники смогут попробовать свои силы в футболе, хоккее и настольном теннисе. На самокатах и скейтбордах можно будет покататься на специальной рампе, которую установят на территории. Помимо этого, будут доступны площадки по силовому экстриму, гиревому спорту и армрестлингу.

Гости площадки на Кудринской площади смогут пройти полосу препятствий и поучаствовать в тренировке по прыжках на мини-батутах. А Леонтьевский переулок трансформируется в площадку для уличного баскетбола с любительскими турнирами и конкурсами по броскам.

В скверах в шахматной стилистике у гостиницы "Метрополь", в Самотечном сквере и музее-заповеднике "Царицыно" участники могут попробовать себя в этом виде интеллектуального спорта.

У станций метро "Римская", "Третьяковская" и "Баррикадная", на установленных кортах Московского спорта, любой желающий сможет поиграть в падел-теннис – для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

В Парке Горького состоятся тренировки по степ-аэробике, любительские турниры по воркауту, паркуру. Также там пройдут мастер-классы по гидрофлаю и сапбордам.