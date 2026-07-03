Рейтинг@Mail.ru
Ряд активностей подготовили для праздника в рамках Ночи московского спорта - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 03.07.2026
Ряд активностей подготовили для праздника в рамках Ночи московского спорта

Ряд активностей приготовлены к Ночи московского спорта 4 июля

© Фото : пресс-служба Департамента спорта города МосквыНочь московского спорта
Ночь московского спорта - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Ночь московского спорта
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ряд различных активностей подготовили в рамках праздника Ночь московского спорта, который пройдет 4 июля, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.
Активности доступны на центральных локациях города для жителей и гостей столицы всех возрастов. Так, будут работать полоса препятствий, сайклинг, джампинг, стритбаскет, танцевальная терапия, настольный теннис, силовой спорт и многое другое.
Начало работы площадок – 19:00, закрытия – 22:00. Необходимо учесть, что на некоторые активности потребуется предварительная регистрация.
Текущий праздник не обошелся без новинок. Так, в рамках мероприятия впервые представлены направления: система тренировок с подвесными петлями (TRX) и тренировки в гамаках. Занятия будут проходить в Климентовском переулке под диджей-сеты и под руководством профессиональных инструкторов.
В Ильинском сквере состоятся фан-встречи с популярными артистами и спортсменами, где можно будет задать вопросы Алексею Ягудину и Артему Дзюбе. Здесь также пройдет игра в "Живые шахматы", в которой смогут принять участие все желающие.
Наибольшее разнообразие мероприятий объединит в себе Арбат. Гости могут принять участие в танцевальной терапии. Также для них состоятся различные выступления и занятия по брейк-дансу. Участники смогут попробовать свои силы в футболе, хоккее и настольном теннисе. На самокатах и скейтбордах можно будет покататься на специальной рампе, которую установят на территории. Помимо этого, будут доступны площадки по силовому экстриму, гиревому спорту и армрестлингу.
Гости площадки на Кудринской площади смогут пройти полосу препятствий и поучаствовать в тренировке по прыжках на мини-батутах. А Леонтьевский переулок трансформируется в площадку для уличного баскетбола с любительскими турнирами и конкурсами по броскам.
В скверах в шахматной стилистике у гостиницы "Метрополь", в Самотечном сквере и музее-заповеднике "Царицыно" участники могут попробовать себя в этом виде интеллектуального спорта.
У станций метро "Римская", "Третьяковская" и "Баррикадная", на установленных кортах Московского спорта, любой желающий сможет поиграть в падел-теннис – для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.
В Парке Горького состоятся тренировки по степ-аэробике, любительские турниры по воркауту, паркуру. Также там пройдут мастер-классы по гидрофлаю и сапбордам.
Мероприятие проходит в рамках проекта "Лето в Москве".
 
Алексей ЯгудинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала