Константиновка полностью освобождена. Бои за город шли с осени прошлого года. Этот срок позволяет даже самым далеким от военных дел людям представить, с каким вызовом там пришлось столкнуться российской армии и какой подвиг пришлось совершить нашим солдатам, чтобы освободить город, где фактически каждое строение было превращено в защищенный бункер.

Но это не конец. Владимир Путин назвал окончание боев за Константиновку первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Дальше армии России предстоит не менее тяжелая работа по окончательному взлому и уничтожению системы укреплений, которые Киев под руководством и финансированием Запада строил многие годы в Донбассе.

Укрепления, которые должны были стать неприступными. А славянско-краматорскому узлу предстояло стать алмазом обороны ВСУ, о который наша армия обломала бы зубы, а Москва была бы вынуждена пойти на диктуемые ей Западом условия.

Похоже, некоторые люди не способны учиться ни на чужих, ни даже на собственных ошибках. Казалось бы, за многие века взаимодействия на той стороне уже должны были бы усвоить, что для России нет неприступных крепостей и недостижимых целей. И уж тем более для нашей страны нет ничего невозможного в ситуации рокового вызова, когда на кону стоит ее существование. История многократно доказала, что в политике не существует более надежного способа сломать себе шею, нежели создать экзистенциальную угрозу для России.

Но Запад в очередной раз пошел по этой многократно проторенной дорожке, уверовав, что уж на этот раз у него все получится. Ведь теперь в его распоряжении качественно новые инструменты и возможности — от экономического давления до медийно-когнитивного оружия.

По-своему глубоко символично, что освобождение Константиновки произошло именно в эти дни, когда успехи российской армии на линии боевого соприкосновения сочетаются с новыми сложностями и угрозами в нашем тылу — от массированных атак БПЛА до проблем с топливом. Там — на той стороне — всерьез рассчитывали, что это заставит Россию отступить, заставит наше общество взбунтоваться, а власть — дрогнуть.

Что ж, Россия дала ответ: общество адаптируется к новым реалиям, экономика приспосабливается, система ПВО совершенствуется, а армия идет вперед. Константиновка освобождена. Впереди бои за Славянск и Краматорск — в их исходе нет ни малейшего сомнения.

Но Москва смотрит еще дальше. Сообщая об освобождении Константиновки, Владимир Путин заявил о необходимости провести анализ вовлеченности подстрекателей боевых действий в зоне украинского конфликта, по результатам чего, по словам президента, потребуется принятие ответственных решений.