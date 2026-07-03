"Север" наращивает систему разведки для защиты от БПЛА, заявил командующий

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Север" наращивает систему разведки и поражения для своевременной защиты от БПЛА, заявил командующий группировкой Евгений Никифоров.

"Для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей противника на маршрутах полета, а также поражения расчетов беспилотных летательных аппаратов наращиваем систему разведки и огневого поражения", - сказал Никифоров на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.