"Север" наращивает систему разведки для защиты от БПЛА, заявил командующий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка «Север» наращивает систему разведки и поражения для защиты от БПЛА.
- По словам командующего Евгению Никифорова, это необходимо для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей противника.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Север" наращивает систему разведки и поражения для своевременной защиты от БПЛА, заявил командующий группировкой Евгений Никифоров.
"Для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей противника на маршрутах полета, а также поражения расчетов беспилотных летательных аппаратов наращиваем систему разведки и огневого поражения", - сказал Никифоров на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.
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