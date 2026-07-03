"Южная" группировка наступает в направлении Краматорска, заявил командующий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестая мотострелковая дивизия «Южной» группировки наступает в направлении Краматорска.
- Передовые штурмовые группы ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дивизия "Южной" группировки наступает в направлении Краматорска, идут бои на окраинах Алексеево-Дружковки, заявил командующий группировкой войск Сергей Медведев.
"В настоящее время шестая мотострелковая дивизия, действующая на Краматорско-Дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки и передовые штурмовые группы уже ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки", - сказал Медведев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
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