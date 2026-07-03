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"Южная" группировка наступает в направлении Краматорска, заявил командующий - РИА Новости, 03.07.2026
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23:20 03.07.2026
"Южная" группировка наступает в направлении Краматорска, заявил командующий

Сергей Медведев: "Южная" группировка ведет бои на окраинах Алексеево-Дружковки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестая мотострелковая дивизия «Южной» группировки наступает в направлении Краматорска.
  • Передовые штурмовые группы ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дивизия "Южной" группировки наступает в направлении Краматорска, идут бои на окраинах Алексеево-Дружковки, заявил командующий группировкой войск Сергей Медведев.
"В настоящее время шестая мотострелковая дивизия, действующая на Краматорско-Дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки и передовые штурмовые группы уже ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки", - сказал Медведев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраматорскДружковкаРоссияСергей МедведевВладимир Путин
 
 
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