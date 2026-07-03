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Герасимов рассказал о полосе безопасности в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.07.2026
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23:15 03.07.2026
Герасимов рассказал о полосе безопасности в Днепропетровской области

Герасимов: в Днепропетровской области продолжается создание полосы безопасности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области Украины, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
  • Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области Украины, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин заслушал доклад Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
"Одновременно часть сил группировки (ВС РФ "Центр" - ред.) продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области", - сказал Герасимов.
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22 июня 2022, 17:18
 
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