Герасимов рассказал о полосе безопасности в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области Украины, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
- Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области Украины, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин заслушал доклад Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
"Одновременно часть сил группировки (ВС РФ "Центр" - ред.) продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18