ВС России поразили пять украинских аэродромов в ночь на 2 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
- Поражена инфраструктура пяти украинских военных аэродромов, а также четыре объекта топливно-энергетического комплекса и логистический центр.
- В результате удара ВС РФ поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе удара в ночь на 2 июля поразили пять украинских аэродромов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В ночь с 1 на 2 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве… Поражены логистический центр, четыре объекта топливно-энергетического комплекса, а также инфраструктура пяти военных аэродромов", - сказал он в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным пункта управления Объединенной группировки войск.
Герасимов добавил, что в результате удара ВС РФ поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18