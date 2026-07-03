ВС России поразили пять украинских аэродромов в ночь на 2 июля

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе удара в ночь на 2 июля поразили пять украинских аэродромов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов добавил, что в результате удара ВС РФ поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним.