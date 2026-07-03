Спецоперация, 3 июля: ВС России освободили 11 населенных пунктов за неделю

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль 11 населенных пунктов за неделю, уничтожив до 10105 военнослужащих и 98 бронемашин ВСУ, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

Российская армия в небе и на земле

Армия России за неделю нанесла массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины , объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ , военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

По данным МО, ударными БПЛА ВС РФ уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО России сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 3871 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, заключили в Минобороны.

ВСУ ударили по рынку, погибли 5 человек

Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.

Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке, отреагировал МИД РФ.

Евросоюз должен учесть кейс "Северных потоков"

Все страны Европейского союза (ЕС) должны учитывать кейс "Северных потоков", когда говорят о перспективах сближения с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что решение ФРГ предъявить обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" подтвердило информацию, которая была у России с самого начала.

На этом фоне, Песков считает парадоксальным то, что Германия продолжает выделять деньги для военной машины Киева.

Черноморский рубеж

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, командующий объединением Сергей Пинчук доложил ему о решаемых задачах, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе, сообщило Минобороны РФ.

Также он встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил с ними обстановку на полуострове.