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Спецоперация, 3 июля: ВС России освободили 11 населенных пунктов за неделю - РИА Новости, 03.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 03.07.2026

Спецоперация, 3 июля: ВС России освободили 11 населенных пунктов за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль 11 населенных пунктов за неделю, уничтожив до 10105 военнослужащих и 98 бронемашин ВСУ, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

Российская армия в небе и на земле

Армия России за неделю нанесла массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в ведомстве.
По данным МО, ударными БПЛА ВС РФ уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Средствами ПВО России сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 3871 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, заключили в Минобороны.

ВСУ ударили по рынку, погибли 5 человек

Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке, отреагировал МИД РФ.

Евросоюз должен учесть кейс "Северных потоков"

Все страны Европейского союза (ЕС) должны учитывать кейс "Северных потоков", когда говорят о перспективах сближения с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение ФРГ предъявить обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" подтвердило информацию, которая была у России с самого начала.
На этом фоне, Песков считает парадоксальным то, что Германия продолжает выделять деньги для военной машины Киева.
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Черноморский рубеж

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, командующий объединением Сергей Пинчук доложил ему о решаемых задачах, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе, сообщило Минобороны РФ.
Также он встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил с ними обстановку на полуострове.
После работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, госнаграды, в том числе медали "За Отвагу", "За Храбрость" и "За спасение погибавших".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияДмитрий ПесковАндрей БелоусовЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМиГ-29В мире
 
 
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