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Бойцы "Севера" в июне сбили 300 коптеров ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2026
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Бойцы "Севера" в июне сбили 300 коптеров ВСУ в Харьковской области

Российские военные за месяц сбили 300 беспилотников ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» уничтожили около 300 коптеров ВСУ в Харьковской области в июне.
  • Беспилотники ВСУ использовались для разведки и корректировки огня артиллерии.
  • Расчеты корпуса лишили ВСУ возможности эффективно наводить и корректировать артиллерию.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" уничтожили около 300 коптеров ВСУ в Харьковской области в июне, лишив противника воздушной разведки, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали около 300 беспилотников коптерного типа в Харьковской области в июне. БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня артиллерии", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.
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По его данным, после обнаружения целей военнослужащие оперативно передавали координаты командованию, а для перехвата использовали FPV-ПВО и специальные коптеры с системами обезвреживания винтов и двигателей. Дроны противника уничтожались методом сброса сетки или так называемого гарпуна.
Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом расчеты корпуса фактически лишают ВСУ "глаз" в небе и возможности эффективно наводить и корректировать артиллерию.
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