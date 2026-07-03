Бойцы "Севера" в июне сбили 300 коптеров ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" уничтожили около 300 коптеров ВСУ в Харьковской области в июне, лишив противника воздушной разведки, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

По его данным, после обнаружения целей военнослужащие оперативно передавали координаты командованию, а для перехвата использовали FPV-ПВО и специальные коптеры с системами обезвреживания винтов и двигателей. Дроны противника уничтожались методом сброса сетки или так называемого гарпуна.