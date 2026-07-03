ВСУ несут серьезные потери у Белого Колодезя

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.