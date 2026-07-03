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ВСУ несут серьезные потери у Белого Колодезя - РИА Новости, 03.07.2026
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07:08 03.07.2026
ВСУ несут серьезные потери у Белого Колодезя

РИА Новости: ВСУ несут потери и стягивают резервы к Белому Колодезю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении.
  • Подтвержденные потери ВСУ за сутки составили более 220 человек, из которых более 160 — в Сумской и свыше 60 человек — в Харьковской области.
  • Поселок Белый Колодезь является важным логистическим центром снабжения украинской группировки восточнее Волчанска.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области", - рассказали силовики.
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По словам силовиков, подтвержденные потери ВСУ за сутки составили более 220 человек, из которых более 160 - в Сумской и свыше 60 человек - в Харьковской области.
Поселок Белый Колодезь находится в Волчанском районе Харьковской области и является важным логистическим центром снабжения украинской группировки восточнее Волчанска. Освобождение поселка перережет пути сообщения для ВСУ в районе Волчанска, нарушит снабжение и затруднит переброску резервов.
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