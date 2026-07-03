Операторы БПЛА "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики-операторы группировки войск «Север» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Сумском направлении.
- Опорный пункт был обнаружен благодаря обследованию линии электроснабжения.
- В результате удара по ключевым элементам опорного пункта объект был полностью уничтожен.
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с оборудованными блиндажами, ходами сообщениями и пулеметными точками на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Электрик.
"Работали днем, проводили плановую разведку прифронтовой зоны. В ходе обследования одного из районов линия электроснабжения привела нас прямо в лес — к хорошо замаскированному опорному пункту ВСУ. Там были оборудованы блиндажи, ходы сообщения, пулеметные точки и даже укрытия для техники", – сообщил агентству командир разведывательного расчета с позывным Электрик.
По словам военнослужащего, противник не ожидал, что его обнаружат через линии электропередачи.
"Мы передали координаты, подняли ударный FPV-дрон и нанесли точное поражение по ключевым элементам опорного пункта. В результате объект полностью уничтожен, живая сила ликвидирована. Внимательность к деталям снова принесли результат", – отметил он.
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