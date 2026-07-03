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Операторы БПЛА "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.07.2026
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06:41 03.07.2026 (обновлено: 06:42 03.07.2026)
Операторы БПЛА "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Дроноводы "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ с оборудованными блиндажами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния"
Боевая работа расчета БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета БПЛА "Молния". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики-операторы группировки войск «Север» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Сумском направлении.
  • Опорный пункт был обнаружен благодаря обследованию линии электроснабжения.
  • В результате удара по ключевым элементам опорного пункта объект был полностью уничтожен.
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ с оборудованными блиндажами, ходами сообщениями и пулеметными точками на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Электрик.
"Работали днем, проводили плановую разведку прифронтовой зоны. В ходе обследования одного из районов линия электроснабжения привела нас прямо в лес — к хорошо замаскированному опорному пункту ВСУ. Там были оборудованы блиндажи, ходы сообщения, пулеметные точки и даже укрытия для техники", – сообщил агентству командир разведывательного расчета с позывным Электрик.
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По словам военнослужащего, противник не ожидал, что его обнаружат через линии электропередачи.
"Мы передали координаты, подняли ударный FPV-дрон и нанесли точное поражение по ключевым элементам опорного пункта. В результате объект полностью уничтожен, живая сила ликвидирована. Внимательность к деталям снова принесли результат", – отметил он.
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