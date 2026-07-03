Ударные БПЛА "Севера" за ночь уничтожили пять огневых групп ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», 5 огневых групп и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север».

Общая численность потерь ВСУ составила более 30 солдат.

КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", 5 огневых групп и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.