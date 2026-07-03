Ударные БПЛА "Севера" за ночь уничтожили пять огневых групп ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», 5 огневых групп и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север».
- Общая численность потерь ВСУ составила более 30 солдат.
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", 5 огневых групп и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", 5 огневых групп и пункт управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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