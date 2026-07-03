Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий группировки войск «Восток» в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев из-под огня противника в Запорожской области.
- На момент эвакуации военнослужащему было 29 лет, и он находился в зоне проведения специальной военной операции всего два месяца.
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Восток" в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев из-под огня противника в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода группировки с позывным Фин.
По словам собеседника агентства, военнослужащему 29 лет, после прибытия в подразделение он быстро освоился на месте, после чего был назначен старшим эвакуационной группы.
"Ему нужно было доставать раненых из-под обстрела противника. Он в одиночку вытащил 13 человек. У него получилось это сделать", — отметил собеседник агентства.
Как подчеркнул Фин, на момент этих событий военнослужащий находился в зоне проведения специальной военной операции всего два месяца.
"Он очень быстро включился, очень-очень быстро", — заключил боец.
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