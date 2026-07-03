Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные выявляют и уничтожают украинские дроны-засадники на добропольском направлении.
- Дроны выявляются средствами воздушной разведки и уничтожаются сбросом боеприпаса с беспилотника.
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Российские военные выявляют и уничтожают украинские дроны, находящиеся в режиме ожидания вдоль дорог на добропольском направлении, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.
"Бойцы подразделений БПЛА 110-го полка 51-й армии выявляют и уничтожают украинские дроны-засадники, которые находятся в спящем режиме вдоль дорог и пытаются нарушить работу логистики на добропольском направлении", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что дроны в основном выявляются средствами воздушной разведки и уничтожаются сбросом боеприпаса с беспилотника.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистику ВСУ.
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22 июня 2022, 17:18