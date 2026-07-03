Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные выявляют и уничтожают украинские дроны-засадники на добропольском направлении.

Дроны выявляются средствами воздушной разведки и уничтожаются сбросом боеприпаса с беспилотника.

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Российские военные выявляют и уничтожают украинские дроны, находящиеся в режиме ожидания вдоль дорог на добропольском направлении, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.

"Бойцы подразделений БПЛА 110-го полка 51-й армии выявляют и уничтожают украинские дроны-засадники, которые находятся в спящем режиме вдоль дорог и пытаются нарушить работу логистики на добропольском направлении", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что дроны в основном выявляются средствами воздушной разведки и уничтожаются сбросом боеприпаса с беспилотника.