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Бойцы "Востока" ликвидировали офицера ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2026
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Бойцы "Востока" ликвидировали офицера ВСУ в Запорожской области

Бойцы "Востока" ликвидировали офицера ВСУ и получили важные разведданные

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие российской группировки войск «Восток» при штурме украинского опорного пункта в Запорожской области ликвидировали офицера ВСУ.
  • После зачистки позиции были обнаружены документы и карты с данными о расположении украинских подразделений.
  • Полученная информация позволила нанести удары по ряду важных объектов ВСУ, включая точки FPV, позиции техники и точки взлета дронов «Баба-яга».
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" при штурме украинского опорного пункта в Запорожской области ликвидировали офицера ВСУ, после чего обнаружили документы и карты, позволившие выявить ряд важных целей противника, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Фин.
По словам военнослужащего, перед входом в населенный пункт штурмовая группа обнаружила крупный опорный пункт, который отличался от остальных своими размерами и оборудованием.
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"Мы прошли по лесополосе, нас не ждали. Зашли в этот опорный пункт, и там находился капитан и два солдата. Капитан попытался достать пистолет, но мы его ликвидировали", — сообщил собеседник агентства.
После зачистки позиции военнослужащие обнаружили документы и карты с данными о расположении украинских подразделений.
"Начали осматривать местность, нашли карты, где были отмечены их точки, группы, расположение подразделений", — сказал Фин.
Он добавил, что полученная информация в дальнейшем позволила нанести удары по ряду важных объектов ВСУ.
"Благодаря этим картам и документам мы смогли разбомбить шесть или семь точек FPV, 14 позиций техники — минометы, БМП, а также две точки взлета дронов "Баба-яга", — уточнил Фин.
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