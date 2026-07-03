Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие российской группировки войск «Восток» при штурме украинского опорного пункта в Запорожской области ликвидировали офицера ВСУ.
- После зачистки позиции были обнаружены документы и карты с данными о расположении украинских подразделений.
- Полученная информация позволила нанести удары по ряду важных объектов ВСУ, включая точки FPV, позиции техники и точки взлета дронов «Баба-яга».
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" при штурме украинского опорного пункта в Запорожской области ликвидировали офицера ВСУ, после чего обнаружили документы и карты, позволившие выявить ряд важных целей противника, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Фин.
По словам военнослужащего, перед входом в населенный пункт штурмовая группа обнаружила крупный опорный пункт, который отличался от остальных своими размерами и оборудованием.
"Мы прошли по лесополосе, нас не ждали. Зашли в этот опорный пункт, и там находился капитан и два солдата. Капитан попытался достать пистолет, но мы его ликвидировали", — сообщил собеседник агентства.
После зачистки позиции военнослужащие обнаружили документы и карты с данными о расположении украинских подразделений.
"Начали осматривать местность, нашли карты, где были отмечены их точки, группы, расположение подразделений", — сказал Фин.
Он добавил, что полученная информация в дальнейшем позволила нанести удары по ряду важных объектов ВСУ.
"Благодаря этим картам и документам мы смогли разбомбить шесть или семь точек FPV, 14 позиций техники — минометы, БМП, а также две точки взлета дронов "Баба-яга", — уточнил Фин.
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22 июня 2022, 17:18