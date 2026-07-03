Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие российской группировки войск «Восток» при штурме украинского опорного пункта в Запорожской области ликвидировали офицера ВСУ.

После зачистки позиции были обнаружены документы и карты с данными о расположении украинских подразделений.

Полученная информация позволила нанести удары по ряду важных объектов ВСУ, включая точки FPV, позиции техники и точки взлета дронов «Баба-яга».

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" при штурме украинского опорного пункта в Запорожской области ликвидировали офицера ВСУ, после чего обнаружили документы и карты, позволившие выявить ряд важных целей противника, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Фин.

По словам военнослужащего, перед входом в населенный пункт штурмовая группа обнаружила крупный опорный пункт, который отличался от остальных своими размерами и оборудованием.

"Мы прошли по лесополосе, нас не ждали. Зашли в этот опорный пункт, и там находился капитан и два солдата. Капитан попытался достать пистолет, но мы его ликвидировали", — сообщил собеседник агентства.

После зачистки позиции военнослужащие обнаружили документы и карты с данными о расположении украинских подразделений.

"Начали осматривать местность, нашли карты, где были отмечены их точки, группы, расположение подразделений", — сказал Фин.

Он добавил, что полученная информация в дальнейшем позволила нанести удары по ряду важных объектов ВСУ