Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие обнаружили замаскированную украинскую мину в районе населенного пункта Ровное Запорожской области.

Украинская мина была замаскирована под «инопланетную тарелку» с использованием клея и листьев для маскировки.

Российские бойцы также находили другие взрывные устройства, скрытые в обычных предметах, таких как пакеты или кошелек.

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие при разминировании местности в районе населенного пункта Ровное Запорожской области обнаружили замаскированную украинскую мину, внешне напоминавшую "инопланетную тарелку", рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Дава.

По словам военнослужащего, украинские подразделения активно применяют нестандартные способы маскировки взрывных устройств, чтобы сделать их практически незаметными.

"Мина была похожа на инопланетную тарелку. Полукруглая, сверху покрыта клеем и обсыпана листочками, травинками, чтобы ее не было видно. Все было полностью замаскировано", — сказал Дава.

Он отметил, что, помимо замаскированных мин, российские бойцы обнаруживали и другие взрывные устройства, скрытые в обычных предметах.