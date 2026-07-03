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Боец "Востока" рассказал об "инопланетной" маскировке мин ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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05:49 03.07.2026 (обновлено: 06:07 03.07.2026)
Боец "Востока" рассказал об "инопланетной" маскировке мин ВСУ

Российские военные нашли замаскированную под инопланетную тарелку мину ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие обнаружили замаскированную украинскую мину в районе населенного пункта Ровное Запорожской области.
  • Украинская мина была замаскирована под «инопланетную тарелку» с использованием клея и листьев для маскировки.
  • Российские бойцы также находили другие взрывные устройства, скрытые в обычных предметах, таких как пакеты или кошелек.
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие при разминировании местности в районе населенного пункта Ровное Запорожской области обнаружили замаскированную украинскую мину, внешне напоминавшую "инопланетную тарелку", рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Дава.
По словам военнослужащего, украинские подразделения активно применяют нестандартные способы маскировки взрывных устройств, чтобы сделать их практически незаметными.
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"Мина была похожа на инопланетную тарелку. Полукруглая, сверху покрыта клеем и обсыпана листочками, травинками, чтобы ее не было видно. Все было полностью замаскировано", — сказал Дава.
Он отметил, что, помимо замаскированных мин, российские бойцы обнаруживали и другие взрывные устройства, скрытые в обычных предметах.
"Даже были в пакетах. Видели обычный кошелек — кажется, будто кто-то обронил. Думаешь, что это просто вещь, а на самом деле там взрывное устройство", — добавил собеседник агентства.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Ровное Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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