Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент их сдачи в плен российским бойцам в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области.

В результате удара все трое украинских военнослужащих погибли.

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент их сдачи в плен российским бойцам в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Дава.

"Противник видел с разведывательного коптера, что мы берем в плен троих военнослужащих, что они уже сдаются. После этого отправили дрон, и эта птица влетела прямо в своих же военнослужащих", — сказал Дава.

Он добавил, что в результате удара все трое украинских военнослужащих погибли.