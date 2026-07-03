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Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном - РИА Новости, 03.07.2026
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Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном

Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ при их сдаче в плен

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент их сдачи в плен российским бойцам в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области.
  • В результате удара все трое украинских военнослужащих погибли.
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих ВСУ в момент их сдачи в плен российским бойцам в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Дава.
"Противник видел с разведывательного коптера, что мы берем в плен троих военнослужащих, что они уже сдаются. После этого отправили дрон, и эта птица влетела прямо в своих же военнослужащих", — сказал Дава.
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Он добавил, что в результате удара все трое украинских военнослужащих погибли.
По словам Давы, возраст украинских военнослужащих, которых российские бойцы пытались взять в плен, составлял примерно от 30 до 40 лет.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Ровное Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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