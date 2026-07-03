Штурмовик рассказал, как отбился от пяти украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовик группировки войск «Центр» Андрей Резиков рассказал, как отбился от пяти украинских дронов во время выполнения боевой задачи.

Резиков использовал различные тактики: прыжки, ползание, ожидание, что в сочетании с начавшимся дождем и градом помогло ему выжить и добраться до своего подразделения.

В Минобороны России подчеркнули, что комплексная подготовка бойцов на полигонах позволяет им успешно выполнять боевые задачи и выживать в сложных условиях.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прыжки, ползание, ожидание, а также начавшийся дождь с градом позволили отбиться от пяти украинских дронов в ходе освобождения Новоподгороднего, рассказал на видео Минобороны России штурмовик группировки войск "Центр" Андрей Резиков.

"Я должен был закатиться на Новоподгороднюю, дождаться прихода всей моей группы и дальше уже по команде действовать. Я не дошел. В этот момент по пути следования на меня налетели дроны, пришлось уходить, уворачиваться. Да, много их, пять штук на одного. Как первый заметил, по ходу передал всем остальным, и они начали скапливаться в этом месте", - сказал Резиков.

После этого он вышел на дорогу до населенного пункта Соленое, но вдруг сзади услышал шум приближающегося украинского дрона.

"Открываю огонь, не попадаю, у меня заканчиваются патроны. Делаю маневры, прыгаю под него, как учили инструктора, он взрывается, мне покосило ноги", - сказал штурмовик.

После полученного ранения, продолжил он, прилетел второй дрон, но от него удалось отбиться благодаря грамотным маневрам.

"Уже потом, когда я иду на откат, следом летят еще… Обманываю, кого об столб, кого где как получается по ситуации, используя всю местность", - сказал Резиков.

Укрываться от вражеских дронов он продолжил ползком, таким образом выбравшись из открытой местности и добравшись до лесополосы, в то время начался град с дождем. Выбрав удачный момент, штурмовик продолжил свое продвижение по открытой местности. "Сломал палку, использовал ее, как костыль, и дальше продвигался потихоньку, прячась в укрытие. Через каждые несколько метров занырнешь где-нибудь, укроешься, прождешь - и дальше", - сказал штурмовик.

Несмотря на нелетную погоду, украинские дроны продолжали поиски раненого бойца, но он не останавливал движения и добрался до своего подразделения. "Командиры прежде всего похвалили. Молодец, что выжил, что столько на тебя противник затратился, и он все равно добиться своей цели не смог", - поделился Резиков.

Как отметили в Минобороны, сейчас штурмовик проходит лечение, практически восстановился и готовится к выполнению дальнейших боевых задач.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят комплексную подготовку на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации… Бойцы тренируются не бояться дронов, учатся правильно укрываться и отрабатывают приемы ухода от вражеских беспилотников. Именно такая подготовка позволяет им выживать в самых сложных условиях и успешно выполнять боевые задачи на передовой", - подчеркнули в ведомстве.