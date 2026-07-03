Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Дава рассказал, что боевики ВСУ убегали и бросали свои коптеры при зачистке Ровного силами ВС РФ.
- Боевики ВСУ пытались прорваться, но в ходе воздушной разведки ВС России заранее выявляли, куда они бегут, и работали по этому сектору.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ убегали, бросая свои коптеры, когда бойцы ВС РФ шли на зачистку Ровного, рассказал на видео Минобороны России военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Дава.
"Противник пытался прорваться: подъезжали на технике, выгружали пехоту. Но в ходе воздушной разведки мы заранее выявляли, куда они бегут, и работали по этому сектору. Когда зашли на зачистку, враг бежал, бросив свои коптеры", - сказал Дава.
Тридцатого июня российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Ровное Запорожской области. Освобождение Ровного позволило подразделениям группировки войск "Восток" развить продвижение на данном участке, усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки и создать условия для дальнейших действий на этом направлении.
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