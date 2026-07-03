Боевики ВСУ убегали из Ровного, бросая коптеры

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ убегали, бросая свои коптеры, когда бойцы ВС РФ шли на зачистку Ровного, рассказал на видео Минобороны России военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Дава.

"Противник пытался прорваться: подъезжали на технике, выгружали пехоту. Но в ходе воздушной разведки мы заранее выявляли, куда они бегут, и работали по этому сектору. Когда зашли на зачистку, враг бежал, бросив свои коптеры", - сказал Дава.