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Российский боец сбил украинский FPV-дрон палкой - РИА Новости, 03.07.2026
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Российский боец сбил украинский FPV-дрон палкой

Боец "Востока" во время штурма сбил украинский FPV-дрон ударом палки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий российской группировки войск "Восток" сбил украинский FPV-дрон ударом палки во время штурмовых действий в районе населенного пункта Ровное Запорожской области.
  • Российские военнослужащие специально обучаются действиям при атаке FPV-дронов.
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" во время штурмовых действий в районе населенного пункта Ровное Запорожской области сбил украинский FPV-дрон ударом палки, рассказал РИА Новости боец с позывным Дава.
По словам военнослужащего, наиболее опасным этапом штурма остается преодоление открытых участков местности перед заходом в лесополосу или населенный пункт, где бойцы становятся целью для операторов беспилотников ВСУ.
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"Сослуживец подпустил к себе птицу (дрон - ред.) поближе и ударил палкой, сбил птичку", — сказал Дава.
По его словам, российских военнослужащих специально обучают действиям при атаке FPV-дронов.
"Нас обучают, что с дронами надо биться, убегать нет смысла", — пояснил собеседник агентства.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Ровное Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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