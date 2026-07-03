Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий российской группировки войск "Восток" сбил украинский FPV-дрон ударом палки во время штурмовых действий в районе населенного пункта Ровное Запорожской области.

Российские военнослужащие специально обучаются действиям при атаке FPV-дронов.

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" во время штурмовых действий в районе населенного пункта Ровное Запорожской области сбил украинский FPV-дрон ударом палки, рассказал РИА Новости боец с позывным Дава.

По словам военнослужащего, наиболее опасным этапом штурма остается преодоление открытых участков местности перед заходом в лесополосу или населенный пункт, где бойцы становятся целью для операторов беспилотников ВСУ

"Сослуживец подпустил к себе птицу (дрон - ред.) поближе и ударил палкой, сбил птичку", — сказал Дава.

По его словам, российских военнослужащих специально обучают действиям при атаке FPV-дронов.

"Нас обучают, что с дронами надо биться, убегать нет смысла", — пояснил собеседник агентства.