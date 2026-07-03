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Российские артиллеристы уничтожили группу боевиков ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 03.07.2026
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05:13 03.07.2026
Российские артиллеристы уничтожили группу боевиков ВСУ под Константиновкой

Артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ в частном секторе под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили группу боевиков ВСУ в здании частного сектора в Алексеево-Дружковке.
  • Российские артиллеристы продолжают оказывать огневую поддержку наступающим подразделениям и не позволяют украинским формированиям закрепляться в пригородах Константиновки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили группу боевиков ВСУ, укрывшихся в здании частного сектора под Константиновкой, сообщили в Минобороны России.
"Противник нашел убежище в одном из зданий частного сектора в Алексеево-Дружковке - пригороде Константиновки. Артиллеристы нанесли прицельный удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Российские артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ в Алексеево-Дружковке
Вчера, 05:04
Как отметили в Минобороны, российские артиллеристы продолжают уничтожать живую силу противника, оказывая огневую поддержку наступающим подразделениям, и не позволяют украинским формированиям закрепляться в пригородах Константиновки.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки в ДНР.
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