Российские артиллеристы уничтожили группу боевиков ВСУ под Константиновкой

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили группу боевиков ВСУ, укрывшихся в здании частного сектора под Константиновкой, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в Минобороны, российские артиллеристы продолжают уничтожать живую силу противника, оказывая огневую поддержку наступающим подразделениям, и не позволяют украинским формированиям закрепляться в пригородах Константиновки.