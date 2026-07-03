Силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система ПВО Минобороны сбила два беспилотника.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Системой ПВО Минобороны сбито два беспилотника, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны сбито два беспилотника", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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