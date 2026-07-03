Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один вражеский беспилотник.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник сбит силами ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Еще один вражеский беспилотник сбит силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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