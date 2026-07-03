Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко обыграла Елену Остапенко в матче третьего круга Уимблдонского турнира.
- Следующей соперницей Соболенко станет Наоми Осака.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
03 июля 2026 • начало в 19:15
Завершен
Следующей соперницей Соболенко станет японка Наоми Осака (14-й номер посева).