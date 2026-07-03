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Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
20:56 03.07.2026
Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка мира Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко обыграла Елену Остапенко в матче третьего круга Уимблдонского турнира.
  • Следующей соперницей Соболенко станет Наоми Осака.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
03 июля 2026 • начало в 19:15
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:46:4
Елена Остапенко
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Соболенко. Остапенко занимает 31-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
Следующей соперницей Соболенко станет японка Наоми Осака (14-й номер посева).
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ТеннисСпортАрина СоболенкоЕлена ОстапенкоНаоми ОсакаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Уимблдон
 
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