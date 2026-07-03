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Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 03.07.2026
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Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
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