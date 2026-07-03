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СМИ: подозреваемую в организации взрыва в Монако обнаружили в Германии - РИА Новости, 03.07.2026
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11:14 03.07.2026 (обновлено: 12:57 03.07.2026)
СМИ: подозреваемую в организации взрыва в Монако обнаружили в Германии

BFMTV: подозреваемую в организации взрыва в Монако обнаружили в Германии

© CCTVПодозреваемая в организации взрыва в Монако
Подозреваемая в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© CCTV
Подозреваемая в организации взрыва в Монако
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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в организации взрыва в Монако, обнаружена в Германии, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к делу.
«
"Было установлено, что разыскиваемая женщина находится на территории Германии", - говорится в публикации.
Подозреваемая, вероятно, использует маскировку, чтобы выглядеть как мужчина, добавил телеканал со ссылкой на внутреннюю записку полиции Монако.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
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