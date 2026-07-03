СМИ: подозреваемую в организации взрыва в Монако обнаружили в Германии

"Было установлено, что разыскиваемая женщина находится на территории Германии", - говорится в публикации.

Подозреваемая, вероятно, использует маскировку, чтобы выглядеть как мужчина, добавил телеканал со ссылкой на внутреннюю записку полиции Монако.

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.