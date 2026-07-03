В Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего ребенка

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"Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказали в ведомстве.