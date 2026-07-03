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В Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 03.07.2026
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15:05 03.07.2026 (обновлено: 15:06 03.07.2026)
В Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего ребенка

СК: в Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего ребенка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель катера сбил купавшегося ребенка в акватории Воронежского водохранилища и скрылся с места происшествия.
  • Мужчина задержан по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший в Воронеже ребенка, задержан по подозрению в нарушении правил безопасности движения, рассказали РИА Новости в ЗМСУТ СК РФ.
Следствием установлено, что 2 июля подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища в Воронеже. В ходе движения мужчина сбил купавшегося ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы на моторной лодке доставили ребенка на берег без сознания. По прибытии скорой медицинской помощи была проведена реанимация, однако ребенок скончался на месте.
«
"Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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