В Воронеже задержали водителя катера, насмерть сбившего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель катера сбил купавшегося ребенка в акватории Воронежского водохранилища и скрылся с места происшествия.
- Мужчина задержан по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший в Воронеже ребенка, задержан по подозрению в нарушении правил безопасности движения, рассказали РИА Новости в ЗМСУТ СК РФ.
Следствием установлено, что 2 июля подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища в Воронеже. В ходе движения мужчина сбил купавшегося ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы на моторной лодке доставили ребенка на берег без сознания. По прибытии скорой медицинской помощи была проведена реанимация, однако ребенок скончался на месте.
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"Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказали в ведомстве.