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Сирийская армия столкнулась с друзами на юге страны - РИА Новости, 03.07.2026
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11:52 03.07.2026
Сирийская армия столкнулась с друзами на юге страны

Syria TV: к западу от Эс-Сувейды сирийская армия столкнулась с друзами

© AP Photo / Ghaith AlsayedСотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К западу от города Эс-Сувейда на юге Сирии вспыхнули столкновения между друзскими вооруженными формированиями и сирийскими силами безопасности.
  • Раненые из числа бойцов «Национальной гвардии» были доставлены в больницу города Эс-Сувейда.
  • По сообщению сирийского телеканала Al Ekhbariya, два бойца из числа друзских формирований погибли и около 16 получили ранения при попытке продвижения в направлении Тель-Хадид, а силы внутренней безопасности пресекли эту попытку.
БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Столкновения между вооруженными формированиями друзов и сирийскими силами безопасности вспыхнули к западу от города Эс-Сувейда на юге Сирии, сообщил телеканал Syria TV.
"Столкновения произошли между силами "Национальной гвардии" (друзские вооруженные формирования - ред.) в Эс-Сувейде и сирийскими силами безопасности в районе Тель-Хадид в западной части провинции Эс-Сувейда", - говорится в сообщении телеканала.
По данным Syria TV, раненые из числа бойцов "Национальной гвардии" были доставлены в больницу города Эс-Сувейда.
Сирийский телеканал Al Ekhbariya, в свою очередь, сообщил со ссылкой на местный источник, что два бойца из числа друзских формирований погибли и около 16 получили ранения среди в Эс-Сувейде при попытке продвижения в направлении Тель-Хадид.
По данным телеканала, силы внутренней безопасности пресекли попытку продвижения вооруженных групп в западной части провинции.
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