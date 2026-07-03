Сирийская армия столкнулась с друзами на юге страны

БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Столкновения между вооруженными формированиями друзов и сирийскими силами безопасности вспыхнули к западу от города Эс-Сувейда на юге Сирии, сообщил телеканал Syria TV.

По данным Syria TV, раненые из числа бойцов "Национальной гвардии" были доставлены в больницу города Эс-Сувейда.

Сирийский телеканал Al Ekhbariya, в свою очередь, сообщил со ссылкой на местный источник, что два бойца из числа друзских формирований погибли и около 16 получили ранения среди в Эс-Сувейде при попытке продвижения в направлении Тель-Хадид.