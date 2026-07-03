Российские синхронистки победили в акробатической группе на юниорском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России в акробатической группе одержала победу на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию.
- Россиянки набрали 222,5812 балла.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная России в акробатической группе одержала победу на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который проходит в Мюнхене.
Эльвира Алмазова, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Пищикова, Екатерина Штатнова и Александра Завьялова набрали 222,5812 балла. Второе место заняли испанские синхронистки (205,1320), третьими стали итальянки (203,1891).
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.