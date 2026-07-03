Россиянки завоевали золото юниорского ЧЕ в технической программе дуэтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали золотые медали в технической программе дуэтов на юниорском чемпионате Европы.
- Россиянки получили за свое выступление 287,4608 балла.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские синхронистки завоевали золотые медали в технической программе дуэтов на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.
Россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина получили за свое выступление 287,4608 балла. Второе место заняла сборная Испании (280,1200 балла), тройку замкнула команда Белоруссии (263,9975).
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".