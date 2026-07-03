Российский синхронист победил в технической программе ЧЕ среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский синхронист Захар Трофимов стал лучшим в технической программе на юниорском чемпионате Европы.
- Захар Трофимов получил за свое выступление 235,6384 балла.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский синхронист Захар Трофимов стал лучшим в технической программе на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.
Победитель получил за свое выступление 235,6384 балла. Второе место занял представитель Испании Энеко Санчес-Агилар (234,7566 балла), тройку замкнул итальянец Филиппо Пелати (229,6166).
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.