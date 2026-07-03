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Синоптик рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара - РИА Новости, 03.07.2026
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08:35 03.07.2026
Синоптик рассказал, в каких регионах России наблюдается аномальная жара

Шувалов: Аномальное тепло наблюдается на севере России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие
Отдыхающие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана наблюдается аномальное тепло.
  • В Норильске температура воздуха поднималась до плюс 30 градусов, а в Тикси ожидается повышение температуры до плюс 25 градусов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аномальное тепло наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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"Самая большая погодная аномалия наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в Норильске температура воздуха три дня подряд поднималась до плюс 30 градусов.
"Сейчас линза теплого воздуха перемещается на восток, в очень резком потеплении. В Тикси температура поднимется до плюс 25 градусов, затем все уйдет дальше на север Якутии", - подчеркнул он.
Шувалов добавил, что такая жаркая погода держится в Алтайском крае, там столбики термометров достигают плюс 33 - плюс 35 градусов.
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