В СПЧ предложили дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети

Краткий пересказ от РИА ИИ Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил о необходимости усовершенствовать школьный курс ОБЖ, добавив в него модуль «Безопасность в сети».

Модуль «Безопасность в сети» нужен для того, чтобы доступно рассказать подрастающему поколению об угрозах цифрового пространства.

Цель введения нового модуля — профилактика, которая позволит противодействовать вовлечению молодежи в преступные и экстремистские сообщества и деструктивные течения.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Школьный курс ОБЖ необходимо усовершенствовать, введя в него модуль "Безопасность в сети", заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

"Необходимо усовершенствовать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля "Безопасность в сети". Цифровое пространство, в котором, к сожалению, большую часть своего времени проводят люди, особенно молодежь, имеет внутри себя достаточно угроз, о которых нужно доступно рассказывать подрастающему поколению", - сказал Шлыков.

Он отметил необходимость адаптировать школьную программу под современные условия, с учетом всех известных деструктивных явлений интернет-пространства, которые несут угрозу личной и общественной безопасности.