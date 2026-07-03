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В СПЧ предложили дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети - РИА Новости, 03.07.2026
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07:23 03.07.2026 (обновлено: 09:49 03.07.2026)
В СПЧ предложили дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети

Шлыков предложил дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил о необходимости усовершенствовать школьный курс ОБЖ, добавив в него модуль «Безопасность в сети».
  • Модуль «Безопасность в сети» нужен для того, чтобы доступно рассказать подрастающему поколению об угрозах цифрового пространства.
  • Цель введения нового модуля — профилактика, которая позволит противодействовать вовлечению молодежи в преступные и экстремистские сообщества и деструктивные течения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Школьный курс ОБЖ необходимо усовершенствовать, введя в него модуль "Безопасность в сети", заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.
"Необходимо усовершенствовать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля "Безопасность в сети". Цифровое пространство, в котором, к сожалению, большую часть своего времени проводят люди, особенно молодежь, имеет внутри себя достаточно угроз, о которых нужно доступно рассказывать подрастающему поколению", - сказал Шлыков.
Он отметил необходимость адаптировать школьную программу под современные условия, с учетом всех известных деструктивных явлений интернет-пространства, которые несут угрозу личной и общественной безопасности.
По словам члена СПЧ, результатом введения модуля "Безопасность в сети" в школьный курс ОБЖ должна стать эффективная профилактика, позволяющая противодействовать вовлечению российской молодежи в преступные и экстремистские сообщества, опасные деструктивные идеологические и прочие течения, включая уже известную вербовку антироссийскими силами иностранных спецслужб.
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