В Минпросвещении рассказали об апробации оценки за поведение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Со следующего учебного года в ряде школ всех российских регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся.
- Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Апробация оценки за поведение пройдет со следующего учебного года в ряде школ всех российских регионов, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Говоря о предстоящих нововведениях: со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект в ряде регионов, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом", - сказал Кравцов.
Ранее стало известно, что Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое.