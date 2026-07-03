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В Минпросвещении рассказали об апробации оценки за поведение - РИА Новости, 03.07.2026
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01:53 03.07.2026 (обновлено: 09:44 03.07.2026)
В Минпросвещении рассказали об апробации оценки за поведение

Кравцов: в школах в новом учебном году пройдет апробация оценки за поведение

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Со следующего учебного года в ряде школ всех российских регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся.
  • Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Апробация оценки за поведение пройдет со следующего учебного года в ряде школ всех российских регионов, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Говоря о предстоящих нововведениях: со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект в ряде регионов, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом", - сказал Кравцов.
Ранее стало известно, что Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое.
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