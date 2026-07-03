Глава МИД Сербии поддержал идею включения Западных Балкан в Шенген

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич поддержал идею президента Александра Вучича о включении стран Западных Балкан, не входящих в ЕС, в зону Шенгенского соглашения.

Сербские официальные лица выступили в Брюсселе на мероприятии, посвященном прогрессу Белграда в европейских реформах.

Президент Вучич заявил о продолжении пути Сербии к членству в ЕС и проведении соответствующих реформ.

БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич поддержал ранее озвученную президентом Александром Вучичем идею включить страны-не члены ЕС региона Западных Балкан в зону Шенгенского соглашения для интеграции региональной экономики.

Джурич , министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович, первый вице-премьер и глава минфина Сербии Синиша Мали и председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич в пятницу выступили в Брюсселе на мероприятии Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery, посвященном прогрессу официального Белграда в европейских реформах.

"Инициатива президента Вучича о включении региона в Шенген и свободный открытый рынок открывает дополнительных 50 миллиардов евро в год и навсегда стабилизирует межнациональные отношения в нашем регионе. Это, действительно, может изменить парадигму отношений на Западных Балканах, и я это подкрепляю статистическими данными", - заявил министр иностранных дел.

Сербский президент Александр Вучич заявил 30 июня по итогам встречи с послами государств, входящих в ЕС, что его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводить соответствующие реформы.

Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.