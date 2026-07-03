Глава МИД Сербии поддержал идею включения Западных Балкан в Шенген

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич поддержал идею президента Александра Вучича о включении стран Западных Балкан, не входящих в ЕС, в зону Шенгенского соглашения.
- Сербские официальные лица выступили в Брюсселе на мероприятии, посвященном прогрессу Белграда в европейских реформах.
- Президент Вучич заявил о продолжении пути Сербии к членству в ЕС и проведении соответствующих реформ.
БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич поддержал ранее озвученную президентом Александром Вучичем идею включить страны-не члены ЕС региона Западных Балкан в зону Шенгенского соглашения для интеграции региональной экономики.
Джурич, министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович, первый вице-премьер и глава минфина Сербии Синиша Мали и председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич в пятницу выступили в Брюсселе на мероприятии Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery, посвященном прогрессу официального Белграда в европейских реформах.
"Инициатива президента Вучича о включении региона в Шенген и свободный открытый рынок открывает дополнительных 50 миллиардов евро в год и навсегда стабилизирует межнациональные отношения в нашем регионе. Это, действительно, может изменить парадигму отношений на Западных Балканах, и я это подкрепляю статистическими данными", - заявил министр иностранных дел.
Сербский президент Александр Вучич заявил 30 июня по итогам встречи с послами государств, входящих в ЕС, что его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводить соответствующие реформы.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.