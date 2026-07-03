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В здании панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов - РИА Новости, 03.07.2026
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07:11 03.07.2026
В здании панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов

В здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном БПЛА, разобрали завалы

© Фото : Музей обороны СевастополяПоследствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Музей обороны Севастополя
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разбор завалов в здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном беспилотником ВСУ, завершен.
  • Более 90% полотна панорамы и свыше 99% предметного плана повреждены в результате пожара.
  • Сохраненные предметы, пережившие пожар, будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Разбор завалов в здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном беспилотником ВСУ, завершен, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Ранее в пресс-службе музея сообщали, что, по предварительным подсчетам, в результате пожара повреждено более 90% полотна панорамы, а также свыше 99% предметного плана.
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"Разборы завалов, образовавшихся в результате пожара внутри панорамы, завершены. Декоративные элементы, использованные для оформления предметного плана панорамы музея обороны Севастополя, не подлежащие восстановлению, утилизировали", - сказал Смородкин.
Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана, подчеркнул директор музея.
В частности, по его словам, при разборе завалов, образовавшихся вследствие пожара, кроме полотна диорамы "Подземно-минная война в Севастополе" и фрагментов панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", также нашли некоторые уцелевшие декоративные предметы, использованные советскими художниками для оформления предметного плана.
"Это не оригинальные предметы времен Крымской войны, а копии, сделанные из бумаги, дерева или выполненные в технике папье-маше. Например, были обнаружены уцелевшие пушки, изготовленные из дерева, у некоторых из них более-менее оказались целыми лафеты. В большом количестве обнаружены ядра. Также были найдены и изъяты чашечка с блюдцем и самовар, которые ранее были на предметном плане в составе офицерского блиндажа", - сказал Смородкин.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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