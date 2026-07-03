В здании панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов

Краткий пересказ от РИА ИИ Разбор завалов в здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном беспилотником ВСУ, завершен.

Более 90% полотна панорамы и свыше 99% предметного плана повреждены в результате пожара.

Сохраненные предметы, пережившие пожар, будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Разбор завалов в здании панорамы Музея обороны Севастополя, атакованном беспилотником ВСУ, завершен, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

Ранее в пресс-службе музея сообщали, что, по предварительным подсчетам, в результате пожара повреждено более 90% полотна панорамы, а также свыше 99% предметного плана.

"Разборы завалов, образовавшихся в результате пожара внутри панорамы, завершены. Декоративные элементы, использованные для оформления предметного плана панорамы музея обороны Севастополя , не подлежащие восстановлению, утилизировали", - сказал Смородкин

Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана, подчеркнул директор музея.

В частности, по его словам, при разборе завалов, образовавшихся вследствие пожара, кроме полотна диорамы "Подземно-минная война в Севастополе" и фрагментов панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", также нашли некоторые уцелевшие декоративные предметы, использованные советскими художниками для оформления предметного плана.

"Это не оригинальные предметы времен Крымской войны, а копии, сделанные из бумаги, дерева или выполненные в технике папье-маше. Например, были обнаружены уцелевшие пушки, изготовленные из дерева, у некоторых из них более-менее оказались целыми лафеты. В большом количестве обнаружены ядра. Также были найдены и изъяты чашечка с блюдцем и самовар, которые ранее были на предметном плане в составе офицерского блиндажа", - сказал Смородкин.