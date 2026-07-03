Сертификаты на приобретение жилья вручили 37 педагогам в Подмосковье

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первое в этом году вручение сертификатов по программе "Социальная ипотека" состоялось в Доме правительства Московской области, их получили 37 педагогов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

"В Подмосковье работают более 53 тысяч учителей, из них свыше 26% — это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки наших педагогов, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки", – отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что сертификаты на жилье — конкретный инструмент, который стимулирует учителей и помогает чувствовать себя комфортно не только в профессии, но и в повседневной жизни.

Программа была запущена в 2016 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За это время более 720 педагогов уже улучшили свои жилищные условия. В 2026 году квота составляет 43 места для опытных учителей и 30 — для молодых специалистов.

Участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ, имеющие стаж педагогической работы на территории России не менее пяти лет. Молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории региона не менее трех лет, могут претендовать на участие в данной программе независимо от специальности.