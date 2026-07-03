Рейтинг@Mail.ru
Сертификаты на приобретение жилья вручили 37 педагогам в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:31 03.07.2026
Сертификаты на приобретение жилья вручили 37 педагогам в Подмосковье

Сертификаты программы "Социальная ипотека" вручили 37 педагогам в Подмосковье

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первое в этом году вручение сертификатов по программе "Социальная ипотека" состоялось в Доме правительства Московской области, их получили 37 педагогов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
"В Подмосковье работают более 53 тысяч учителей, из них свыше 26% — это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки наших педагогов, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки", – отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что сертификаты на жилье — конкретный инструмент, который стимулирует учителей и помогает чувствовать себя комфортно не только в профессии, но и в повседневной жизни.
Программа была запущена в 2016 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За это время более 720 педагогов уже улучшили свои жилищные условия. В 2026 году квота составляет 43 места для опытных учителей и 30 — для молодых специалистов.
Участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ, имеющие стаж педагогической работы на территории России не менее пяти лет. Молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории региона не менее трех лет, могут претендовать на участие в данной программе независимо от специальности.
Помимо "Социальной ипотеки", в регионе предусмотрен ряд иных мер поддержки педагогов. Например, молодой специалист может получить пособие 150 тысяч и ежемесячную доплату 6 тысяч, если трудоустройство произошло впервые.
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Почти 100 дворов отремонтировали в Подмосковье в этом году
1 июля, 18:08
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала