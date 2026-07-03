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Сборная Англии отложит поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений в шпионаже - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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12:10 03.07.2026
Сборная Англии отложит поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений в шпионаже

DM: сборная Англии отложит поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений в шпионаже

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Футболисты сборной Англии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии по футболу отложит вылет в Мехико и останется на базе в Канзас-Сити для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики.
  • Решение остаться на базе в Канзас-Сити связано с желанием главного тренера Томаса Тухеля и его штаба обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре и исключить возможную утечку тактических наработок и игровых схем.
  • Одной из причин остаться в Канзас-Сити стало возможное давление со стороны болельщиков, учитывая жалобу Федерации футбола Эквадора в ФИФА на поведение мексиканских фанатов перед матчем 1/16 финала.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Англии по футболу отложит вылет в Мехико для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики, предпочтя остаться на базе в Канзас-Сити (США), из-за опасений возможного шпионажа, сообщает Daily Mail.
По информации издания, после победы над сборной ДР Конго (2:1) в 1/16 финала англичане вернулись на свою базу и не стали сразу отправляться в Мехико, где должен пройти следующий матч плей-офф. Решение связано с желанием главного тренера Томаса Тухеля и его штаба обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре и исключить возможную утечку тактических наработок и игровых схем.
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Уточняется, что одной из причин не отправляться в Мехико стало возможное давление со стороны болельщиков. В среду стало известно, что Федерация футбола Эквадора (FEF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за поведения мексиканских фанатов, которые в ночь перед матчем 1/16 финала использовали фейерверки, громкие звуки и другие средства у отеля, мешая сну и восстановлению футболистов. Встреча завершилась победой мексиканцев над эквадорцами со счетом 2:0.
Расположение тренировочного центра сборной Англии также держится в секрете, а сам объект находится под охраной полиции. Служба безопасности размещена в разных точках периметра во время проведения тренировок команды. Кроме того, по данным издания, в случае выхода в финал, который пройдет в Нью-Джерси, сборная Англии также может вернуться на базу в Канзас-Сити.
Встреча между сборными Англии и Мексикой состоится 6 июля по московскому времени в Мехико на стадионе "Ацтека". Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Англия
2 : 1
ДР Конго
75‎’‎ • Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
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(Энтони Гордон)
07‎’‎ • Бриан Сипенга
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