Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии по футболу отложит вылет в Мехико и останется на базе в Канзас-Сити для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики.

Решение остаться на базе в Канзас-Сити связано с желанием главного тренера Томаса Тухеля и его штаба обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре и исключить возможную утечку тактических наработок и игровых схем.

Одной из причин остаться в Канзас-Сити стало возможное давление со стороны болельщиков, учитывая жалобу Федерации футбола Эквадора в ФИФА на поведение мексиканских фанатов перед матчем 1/16 финала.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Англии по футболу отложит вылет в Мехико для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики, предпочтя остаться на базе в Канзас-Сити (США), из-за опасений возможного шпионажа, сообщает Daily Mail.

По информации издания, после победы над сборной ДР Конго (2:1) в 1/16 финала англичане вернулись на свою базу и не стали сразу отправляться в Мехико , где должен пройти следующий матч плей-офф. Решение связано с желанием главного тренера Томаса Тухеля и его штаба обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре и исключить возможную утечку тактических наработок и игровых схем.

Уточняется, что одной из причин не отправляться в Мехико стало возможное давление со стороны болельщиков. В среду стало известно, что Федерация футбола Эквадора (FEF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за поведения мексиканских фанатов, которые в ночь перед матчем 1/16 финала использовали фейерверки, громкие звуки и другие средства у отеля, мешая сну и восстановлению футболистов. Встреча завершилась победой мексиканцев над эквадорцами со счетом 2:0.

Расположение тренировочного центра сборной Англии также держится в секрете, а сам объект находится под охраной полиции. Служба безопасности размещена в разных точках периметра во время проведения тренировок команды. Кроме того, по данным издания, в случае выхода в финал, который пройдет в Нью-Джерси, сборная Англии также может вернуться на базу в Канзас-Сити.