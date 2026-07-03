В Сбербанке прокомментировали изменение параметров семейной ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев считает, что изменение параметров семейной ипотеки приведет к определенным изменениям в структуре ипотечных выдач, но они не будут драматичными.

Доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач в Сбербанке увеличилась с 10–14 % до почти 40 %, и при снижении ключевой ставки показатель может достичь более 50 %.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Изменение параметров по семейной ипотеке приведет к изменениям структуры ипотечных выдач, но они не будут драматичными, такое мнение высказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Мне кажется, что эти изменения приведут к определенным изменениям самой структуры (выдач – ред.), соотношения между льготной и рыночной ипотеки. Но я пока аккуратно скажу, что они не должны быть драматичными", – сказал он.

Доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач в Сбербанке значительно увеличилась: если в начале года она составляла около 10–14%, то сейчас достигла почти 40%, уточнил топ-менеджер.

При снижении ключевой ставки показатель может достичь более 50%, но многое зависит от скорости смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), отметил Царев

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, а правительство продолжит прорабатывать варианты. Решение теперь планируется принять не ранее 1 октября 2026 года, уточнили в Минфине.