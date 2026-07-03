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В Сбербанке прокомментировали изменение параметров семейной ипотеки - РИА Новости, 03.07.2026
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17:45 03.07.2026
В Сбербанке прокомментировали изменение параметров семейной ипотеки

Царев: изменение параметров семейной ипотеки не будет для рынка драматичным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев считает, что изменение параметров семейной ипотеки приведет к определенным изменениям в структуре ипотечных выдач, но они не будут драматичными.
  • Доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач в Сбербанке увеличилась с 10–14 % до почти 40 %, и при снижении ключевой ставки показатель может достичь более 50 %.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Изменение параметров по семейной ипотеке приведет к изменениям структуры ипотечных выдач, но они не будут драматичными, такое мнение высказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.
"Мне кажется, что эти изменения приведут к определенным изменениям самой структуры (выдач – ред.), соотношения между льготной и рыночной ипотеки. Но я пока аккуратно скажу, что они не должны быть драматичными", – сказал он.
Доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач в Сбербанке значительно увеличилась: если в начале года она составляла около 10–14%, то сейчас достигла почти 40%, уточнил топ-менеджер.
При снижении ключевой ставки показатель может достичь более 50%, но многое зависит от скорости смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), отметил Царев.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, а правительство продолжит прорабатывать варианты. Решение теперь планируется принять не ранее 1 октября 2026 года, уточнили в Минфине.
Министр строительства Ирек Файзуллин ранее сообщал РИА Новости, что ставки по семейной ипотеке будут дифференцированными: максимальная для семей с одним ребенком может составить 10% или 12%, для семей с двумя детьми будет ниже, а для семей с большим количеством детей – еще ниже.
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