Эксперт объяснил растущую популярность санаториев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заболевания ЖКТ, суставов и кожи, раньше считавшиеся возрастными, теперь все чаще возникают у 35-40-летних из-за сидячей работы и неправильного питания, рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

По словам эксперта, именно поэтому все больше людей 35-40 лет выбирают санатории, не только чтобы лечить эти болезни, но и чтобы восстановиться и "замедлиться" до того, как организм даст серьезный сбой. Особенно востребованы программы антистресса, которые сейчас есть практически в каждом санатории, добавил Буря.