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Эксперт объяснил растущую популярность санаториев - РИА Новости, 03.07.2026
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14:22 03.07.2026
Эксперт объяснил растущую популярность санаториев

Владислав Буря: в санаториях становятся востребованными программы антистресса

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка в санатории
Девушка в санатории - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Девушка в санатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заболевания ЖКТ, суставов и кожи все чаще возникают у людей в возрасте 35–40 лет из-за сидячей работы и неправильного питания, рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
  • Программы антистресса в санаториях становятся востребованными среди людей 35–40 лет, стремящихся предотвратить серьезные сбои в организме.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заболевания ЖКТ, суставов и кожи, раньше считавшиеся возрастными, теперь все чаще возникают у 35-40-летних из-за сидячей работы и неправильного питания, рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
"Большое количество молодых людей страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с кожей, с суставами. Все это следствие неправильного образа жизни, сидячей работы, неправильного питания", - сказал Буря 360.ru.
По словам эксперта, именно поэтому все больше людей 35-40 лет выбирают санатории, не только чтобы лечить эти болезни, но и чтобы восстановиться и "замедлиться" до того, как организм даст серьезный сбой. Особенно востребованы программы антистресса, которые сейчас есть практически в каждом санатории, добавил Буря.
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