Семь автобусов повреждены в херсонской Чаплинке из-за атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удар беспилотника ВСУ повредил семь автобусов в Чаплинке.
- Погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Семь автобусов повреждены ударом беспилотника ВСУ по херсонской Чаплинке, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Чаплинке ударом БПЛА повреждены семь автобусов. Погибших и пострадавших нет", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
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