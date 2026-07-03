Сахалин отправил на СВО партию машин и антидроновых сетей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сахалин отправил бойцам на передовую девять автомобилей в составе очередной партии гуманитарной помощи.
- Вместе с транспортом военные получат восемь антидроновых сетей и новый комплект шин.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Сахалин отправил бойцам на передовую девять автомобилей и комплект антидроновых сетей в составе очередной партии гуманитарной помощи, сообщило региональное отделение "Народного фронта".
"На донецкое направление отправлена новая партия техники — еще девять автомобилей для островных бойцов. "Нивы", "УАЗы", "буханки" и "Газель" отремонтировали и подготовили к непростым фронтовым условиям волонтеры из центральной районной больницы Анивы и завода им. Героя Советского Союза М.А. Федотова Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении движения на платформе "Макс".
Отмечается, что помимо транспорта военные получат восемь антидроновых сетей и новый комплект шин. "Народный фронт" уже передал автомобили сахалинским военным, и совсем скоро машины станут верными помощниками на передовой.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 936 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.