Краткий пересказ от РИА ИИ Сахалин отправил бойцам на передовую девять автомобилей в составе очередной партии гуманитарной помощи.

Вместе с транспортом военные получат восемь антидроновых сетей и новый комплект шин.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Сахалин отправил бойцам на передовую девять автомобилей и комплект антидроновых сетей в составе очередной партии гуманитарной помощи, сообщило региональное отделение "Народного фронта".

"На донецкое направление отправлена новая партия техники — еще девять автомобилей для островных бойцов. "Нивы", "УАЗы", "буханки" и "Газель" отремонтировали и подготовили к непростым фронтовым условиям волонтеры из центральной районной больницы Анивы и завода им. Героя Советского Союза М.А. Федотова Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении движения на платформе "Макс".

Отмечается, что помимо транспорта военные получат восемь антидроновых сетей и новый комплект шин. "Народный фронт" уже передал автомобили сахалинским военным, и совсем скоро машины станут верными помощниками на передовой.