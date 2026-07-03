Сафиуллин после победы в матче Уимблдона не смог сдержать слез

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдона.
- Сафиуллин обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге турнира со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
- Полгода назад Роман Сафиуллин не знал, сможет ли вернуться на корт из-за травмы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин после выхода в четвертый круг Уимблдона не смог сдержать слез и заявил, что полгода назад не знал, сможет ли вернуться на корт из-за травмы.
В пятницу вышедший в основную сетку через квалификацию Сафиуллин обыграл Жоао Фонсеку (6:3, 6:3, 6:3) в третьем круге лондонского турнира Большого шлема. Россиянин занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), бразилец - 27-е. Сафиуллин не играл с августа по февраль из-за травмы.
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
3 : 06:36:36:3
"В квалификации и на старте были невероятно тяжелые матчи, приходилось вытаскивать матчболы. Но я очень рад играть на таком уровне сегодня, победить в трех сетах, а не в пяти. Очень доволен своей игрой. После US Open мне пришлось остановиться, чтобы оправиться от травмы. Полгода назад я даже не знал, смогу ли играть снова. Я невероятно счастлив быть здесь", - сказал 28-летний Сафиуллин сквозь слезы под аплодисменты болельщиков.
В четвертом круге Сафиуллин, лучшим результатом которого на Уимблдоне является выход в четвертьфинал, встретится с победителем матча между французом Артуром Риндеркнешем (25) и сербом Новаком Джоковичем (7).
Бублик вышел в третий круг Уимблдона
2 июля, 22:01