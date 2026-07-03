Сафиуллин после победы в матче Уимблдона не смог сдержать слез

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин после выхода в четвертый круг Уимблдона не смог сдержать слез и заявил, что полгода назад не знал, сможет ли вернуться на корт из-за травмы.

"В квалификации и на старте были невероятно тяжелые матчи, приходилось вытаскивать матчболы. Но я очень рад играть на таком уровне сегодня, победить в трех сетах, а не в пяти. Очень доволен своей игрой. После US Open мне пришлось остановиться, чтобы оправиться от травмы. Полгода назад я даже не знал, смогу ли играть снова. Я невероятно счастлив быть здесь", - сказал 28-летний Сафиуллин сквозь слезы под аплодисменты болельщиков.