Сафиуллин обыграл Фонсеку в третьем круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Сафиуллин обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
- В четвертом круге Сафиуллин сыграет с победителем матча между Артуром Риндеркнешем и Новаком Джоковичем.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл бразильца Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Сафиуллина над Фонсекой (24-й номер посева) со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут.
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
3 : 06:36:36:3
В четвертом круге Сафиуллин сыграет с победителем матча между французом Артуром Риндеркнешем (25) и сербом Новаком Джоковичем (7).
Сафиуллину 28 лет, он занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году. Тогда он уступил итальянцу Яннику Синнеру.
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