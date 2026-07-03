Сафиуллин обыграл Фонсеку в третьем круге Уимблдона

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл бразильца Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Сафиуллину 28 лет, он занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году. Тогда он уступил итальянцу Яннику Синнеру.