Рейтинг@Mail.ru
Сафиуллин обыграл Фонсеку в третьем круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:26 03.07.2026
Сафиуллин обыграл Фонсеку в третьем круге Уимблдона

Сафиуллин обыграл бразильца Фонсеку в третьем круге Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаРоссийский теннисист Роман Сафиуллин
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Российский теннисист Роман Сафиуллин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
  • В четвертом круге Сафиуллин сыграет с победителем матча между Артуром Риндеркнешем и Новаком Джоковичем.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл бразильца Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Сафиуллина над Фонсекой (24-й номер посева) со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
Роман Сафиуллин
3 : 06:36:36:3
Жуан Фонсека
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом круге Сафиуллин сыграет с победителем матча между французом Артуром Риндеркнешем (25) и сербом Новаком Джоковичем (7).
Сафиуллину 28 лет, он занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году. Тогда он уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Хачанов вышел в третий круг Уимблдона
2 июля, 19:58
 
ТеннисСпортЛондонРолан ГарросРоман СафиуллинЯнник СиннерНовак ДжоковичАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Аргентина
    Кабо-Верде
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала