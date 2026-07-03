В РЖД назвали сроки запуска продаж билетов на электрички через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД планируют запустить продажи билетов на электрички через мессенджер «Макс» по всей России в 2026 году, за исключением Московского транспортного узла.

Оформить билеты через чат-бот в «Максе» можно, перейдя в бот @bilet_na_elektrichku_bot или по ссылке https://max.promit-ek.ru/web, выбрав дату, станцию отправления и прибытия, поезд и вид билета, оплатив банковской картой.

Сервис уже работает на полигонах обслуживания ряда пригородных пассажирских компаний в разных регионах России.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РЖД планируют запустить продажи билетов на электрички через национальный мессенджер "Макс" по всей России в 2026 году, сообщили РИА Новости в компании.

РЖД в марте 2026 года запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер "Макс". Такая опция тогда заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на ряд регионов. Компания заявляла о планах масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД, но сроков не назвала.

"… после того, как мы убедимся в бесперебойной работе сервиса, можно будет говорить о расширении его географии. При этом запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в "Максе" на всей сети железных дорог России рассчитываем в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж", - сообщили в РЖД.

В компании также подчеркнули, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ.

« "Наша задача – оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров", - добавили в РЖД.

Оформить билеты через чат-бот в "Максе" можно следующим образом. Надо перейти в бот @bilet_na_elektrichku_bot или по ссылке https://max.promit-ek.ru/web, выбрать дату, станцию отправления и прибытия, поезд и вид билета, оплатить банковской картой. Полученный QR-код использовать для прохода через турникеты или показать контролеру в электричке.

Сервис уже работает на полигонах обслуживания пригородных пассажирских компаний "Экспресс-пригород", "Омск-пригород" и "Кузбасс-пригород" в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, а также "Алтай-пригород" и "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях, "Северо-Западная ППК" в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областях и в Карелии.